Карандашный рисунок Леонардо да Винчи продали за рекордную сумму

На аукционе Christie's продали набросок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи. Его купили за £8,9 млн (около $12,3 млн). Это рекордная сумма для произведения итальянского художника.

«Рисунок является изящным свидетельством непревзойденного мастерства Леонардо да Винчи в качестве чертежника»,— говорится в сообщении аукционного дома в Twitter.

Набросок представляет собой изображение размером 7x7 см, выполненное серебряным карандашом на розово-бежевой бумаге. Он был сделан в первой половине 1480-х годов. Это одно из немногих подписанных произведений художника.

Покупатель рисунка не раскрывается.