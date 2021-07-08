Карандашный рисунок Леонардо да Винчи продали за рекордную сумму
На аукционе Christie's продали набросок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи. Его купили за £8,9 млн (около $12,3 млн). Это рекордная сумма для произведения итальянского художника.
#AuctionUpdate Leonardo da Vinci's 'Head of a bear' achieved £8,857,500 in The Exceptional Sale, setting a new #WorldAuctionRecord for a drawing by the artist. The drawing is an exquisite demonstration of #LeonardodaVinci's unsurpassed mastery as a draughtsman. #ClassicWeekLondon pic.twitter.com/d0Ja2Ualub— Christie's (@ChristiesInc) July 8, 2021
«Рисунок является изящным свидетельством непревзойденного мастерства Леонардо да Винчи в качестве чертежника»,— говорится в сообщении аукционного дома в Twitter.
Набросок представляет собой изображение размером 7x7 см, выполненное серебряным карандашом на розово-бежевой бумаге. Он был сделан в первой половине 1480-х годов. Это одно из немногих подписанных произведений художника.
Покупатель рисунка не раскрывается.