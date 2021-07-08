Спартак Гасанов, отдел информации 14:32

Соцсети и СМИ Азербайджана переполнены возмущенными откликами на сообщения мошеннических действий группы лиц, которые, выдавая себя за «представителей прессы», собирают с семей шехидов деньги «за подготовку публикаций и репортажей о павших героях Отечественной войны». Каким-то образом раздобыв адреса семей погибших, они объезжают города, райцентры и даже села страны и убеждают родственников, что расскажут в прессе о подвиге их сыновей, братьев, близких людей, которые отдали жизнь за Родину, однако на это нужны деньги… Читая подобные сообщения, начинаешь верить в природу происхождения метафизических явлений, понимаешь за что Всевышний ниспослал нам такую страшную беду, как новая чума – пандемия коронавируса. Во все времена были лицедеи, циники и подлецы, но такое впечатление, что сейчас их число многократно умножилось, а низость совершаемых ими поступков перешла все мыслимые границы. Это ведь уму непостижимо – обирать осиротевших родителей, оставшихся без кормильца вдов. Иначе как кощунством и надругательством над памятью погибших в войне за Карабах это не назовешь. Когда негодяев найдут, а это случится обязательно, судить их следует по законам военного времени. Если этого не случится, мы просто не сможем смотреть в глаза обворованных матерей наших шехидов. Агентство Lent.az провело собственное расследование, выясняя обстоятельства не поддающегося разумению нормальных людей мошенничества. В социальных сетях, пишет издание, и раньше появлялись сообщения, что у семей шехидов выманивают деньги, однако в последние дни количество таких публикаций умножилось. Несколько постов о подобных вопиющих случаях выставила активистка Тарана Алмамедова. Lent.az она рассказала, как сама была свидетелем обмана одной из семей шехидов.

«22 июня в поселке Бум в Габалинском районе я посетила семью шехида апрельской войны Сахиля Ширинова. Помимо родственников Сахиля, которые собрались, чтобы почтить память героя в день его рождения, в доме оказалась и «съемочная группа журналистов». Они вели себя так уверенно и достоверно, что даже я поверила и дала короткое интервью одетой в военную форму женщине по имени Рубаба. А через несколько дней принимала участие в одном мероприятии, посвященном шехидам, и там мать одного из них рассказала, что и у них побывала женщина, представившаяся ведущей телеканала İnform Xəbər TV (слишком банальное название даже для азербайджанского СМИ – Информ Новость ТВ. Забавно, не так ли?). Ее сопровождали люди с камерами и другой дорогостоящей аппаратурой. И эта «телеведущая» уверяла, что подготовка репортажа – дело затратное, а потому родственники шехида должны внести определенную сумму. Насторожившись, я опросила потом несколько семей, потерявших на войне близких, и выяснила, что такие инциденты не единичны. Можно сказать, дело у не имеющих ни стыда, ни совести подлецов поставлено на поток», - заявила Тарана Алмамедова. О том же поведала и Кенуль ханум, безутешная мать шехида Эльмеддина Мустафаева. Она призналась, что у нее требовали 100 манатов за съемку передачи о ее сыне. «Мне позвонили с незнакомого номера и уточнили разные данные, не забыв спросить – действительно ли я мать шехида. Вскоре раздался второй звонок с того же номера, и заявили, что хотят снять репортаж о моем сыне. Я, конечно же, восприняла предложение с радостью – ведь это увековечение памяти сына, люди узнают, что был такой парень, отдавший жизнь за Родину. Тем не менее поинтересовалась, где они взяли мой номер и адрес. Женщина по имени Рубаба ответила, что это в Исполнительной власти района посоветовали к нам обратиться. Я успокоилась, и «тележурналисты» явились в наш дом. Однако сняв беседу со мной и моим мужем, а потом побывав на могиле нашего сына, Рубаба заявила, что надо заплатить 100 манатов. Для моего мальчика мне ничего не жалко, и я уговорила мужа, которому такое предложение показалось подозрительным, дать эти деньги. Рубаба еще попросилась переночевать у нас, но мы живем в тесноте, потому пришлось ей отказать. Потом узнала, что они все вместе остановились в доме другого шехида – Тебриза. Как оказалось, Рубаба и у жены Тебриза просила деньги, но вдове одной поднимать детей очень нелегко, и она ей ничего не дала.

Ну а я, хоть и заплатила за съемку, очень расстроена. И дело вовсе не в деньгах… Не могу понять, почему за рассказ о погибших на войне за освобождение наших земель нужно платить их близким. Ведь они герои, это признало и отметило государство, почему теперь, чтобы их имена узнали как можно больше людей, чтобы увидели, как они жили и как воевали – их семьям нужно внести деньги. Разве не заслужили эти молодые парни, не пожалевшие свою жизнь за свободу отчей земли и благодаря которым к азербайджанцам пришел мир, прославления и благодарной памяти. Они за это своей кровью заплатили…» - растерянно говорит мать шехида. В не меньшем недоумении и мать Рустама Атакишиева Арифа ханум, тоже потерявшая на войне сына. И с нее ведущая İnform Xəbər TV Рубаба Велиева потребовала деньги - 60 манатов за репортаж о шехиде. «У меня тогда не было таких денег. Зарплата всего 280 манатов. А полученное по страховке за гибель сына стараюсь не тратить, держу на крайний случай. И надо же, повелась на сладкие речи этой Рубабы и перевела ей 40 манатов с выданной государством карты. Знаете, я еще не пришла в себя после той горестной вести, да и вряд ли когда-нибудь приду, так что когда говорят о моем мальчике, глаза застилают слезы и я плохо понимаю, о чем вообще речь. Только сейчас осознала, что расплатилась тем, что дали мне за кровь сына. Такое вообще невозможно оценить деньгами, а бессовестные люди еще и эти средства вымогают. Очень мне тяжело от этих мыслей. Знала бы заранее, что потребуют деньги за съемку, ни за что бы не согласилась. А так показалось неудобным – ведь люди работали…» - рассказала Арифа ханум.

Ветеран Отечественной войны из села Кябирли в Бейлаганском районе Таджи Абдуллаев пытается объяснить, почему родственники и близкие погибших безропотно дают деньги всем, кто обещает рассказать о шехидах. «Хоть потерявшие на войне близких люди и пребывают в горе, они все же гордятся своими сыновьями и мужьями и им хочется, чтобы о героизме родного человека узнали все. А еще телепередача, так же как фото или статья в газете, - память о нем в поколениях. Вот некоторые нечистоплотные люди и пользуются этими святыми чувствами. Из всех сел Азербайджана больше всего шехидов в нашем. 17 односельчан отдали свою жизнь за Азербайджан. Сотрудники İnform Xəbər TV побывали и у нас и тоже просили деньги за съемку репортажей о шехидах. Кто-то заплатил, а кто-то – отказался», - сообщает ветеран. Издание Lent.az в связи с выявленными фактами связалось с руководителем İnform Xəbər TV Азером Кязимовым и сотрудницей Рубабой Велиевой, которую обвиняют в том, что она требовала деньги у семей шехидов. Они, естественно, заявили, что распространяемая о них информация – клевета и ложь.