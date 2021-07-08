Бакметрополитен о «повышении» стоимости проезда в метро

В социальных сетях распространились слухи о грядущем повышении стоимости проезда в бакинском метро. Бакметрополитен внес ясность в появившуюся информацию.

ЗАО «Бакинский метрополитен» не обращалось в Тарифный совет в связи с повышением и пересмотром цен на пассажирские перевозки. По словам руководителя пресс-службы ЗАО Бахтияра Мамедова, метрополитен неоднократно выражал свою позицию по данному вопросу, передает АПА.

«Регулирование цен на пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене находится в компетенции Тарифного совета. Метрополитен подотчетен соответствующим государственным структурам, в том числе и Тарифному совету. До сих пор Бакинский метрополитен не направлял обращение в Тарифный совет в связи с повышением стоимости и пересмотром цен на перевозку пассажиров», - сказал Б. Мамедов.