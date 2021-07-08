Российский «Зевс» получит лазерное оружие
Российский перспективный космический буксир «Зевс» может получить лазерное оружие, способное выводить из строя спутники противника, сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы конструкторского бюро «Арсенал».
Отмечается, что в 2018-2019 годах организация провела исследовательские работы, целью которых стало выяснение возможности буксира «воздействовать с помощью электромагнитного излучения на радиоэлектронные средства систем управления, разведки, связи и навигации; направленной передачи энергии лазерным излучением».
В мае агентство, ссылаясь на материалы Исследовательского центра имени Келдыша, сообщало, что космический ядерный буксир «Зевс» с энергодвигательной установкой мегаваттного класса можно задействовать в российской системе противовоздушной обороны (ПВО)