Суд вынес неожиданное решение в "золотом деле" Мухтарова

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, очередным счастливчиком, которому удалось доказать в суде свою невиновность, стал предприниматель - руководитель компании AzGold Мушвиг Мухтаров, который был арестован в сентябре прошлого года по обвинению в мошенничестве.

Одной из особенностей судебной системы Азербайджана является ничтожно малое количество оправдательных приговоров. Поэтому практически каждое такое решение азербайджанских судей становится инфоповодом.

На сегодняшнем заседании суда под председательством Мирзы Ханкишиева был оглашен приговор, согласно которому бизнесмен оправдан и уже вышел на свободу.

Напомним, что в отношении Мушвига Мухтарова были выдвинуты обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество), 195 (незаконное получение кредитов и их нецелевое расходование) и 308 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.

Согласно следствию, Мушвиг Мухтаров взял у начальника отдела снабжения ООО AzGerneft (совместное с SOCAR предприятие - ред.) Логмана Гаджиева два миллиона манатов, чтобы привезти из-за границы золотые слитки для дальнейшей перепродажи. Логман Гаджиев утверждает, что деньги ему не вернули.

С этим заявлением, естественно, не согласен Мушвиг Мухтаров, который уверяет, что взял у Логмана Гаджиева всего 1,6 миллиона манатов и вернул их, добавив прибыль в 200 тысяч манатов.

«После девальвации маната дела пошли совсем плохо. Прибыли практически не было, и я решил вернуть 1,6 миллиона манатов Логману Гаджиеву. А он начал рассчитывать деньги по старому курсу маната к доллару и необоснованно требовать большую сумму», - сказал оправданный судом бизнесмен.

Отдельный вопрос заключается в том, откуда у начальника отдела снабжения ООО такие большие деньги...