Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, на встрече президент палаты Алекс Каплун отметил важность такой встречи с точки зрения информирования членов израильско-азербайджанской торгово-промышленной палаты о проводимых в Азербайджане широкомасштабных социальных реформах в сфере труда, занятости и социальной защиты, эффективного обмена мнениями на эту тему.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Израилем, основанное на дружественных отношениях, высоком политическом доверии, постоянно расширяется. Он рассказал об исторической победе, которую азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева одержала в прошлом году в Отечественной войне. Министр отметил, что в ходе военных операций по освобождению наших земель от армянской оккупации дружественный Азербайджану Израиль оказал политическую и гуманитарную поддержку нашей стране, и выразил за это благодарность. Он довел до внимания участников встречи успешную деятельность израильских компаний в различных сферах экономики Азербайджана, выразив удовлетворение тем, что израильские компании проявили интерес к участию в восстановлении освобожденных территорий.

Отметив особую роль еврейской общины, проживающей в нашей стране, в формировании дружбы и высокого политического доверия между Азербайджаном и Израилем, министр довел до внимания участников встречи последовательную и системную государственную поддержку развитию предпринимательства в Азербайджане. Министр рассказал также о мерах поддержки занятости и социального обеспечения в нашей стране в период пандемии, защите рабочих мест, заработной платы, расширении возможностей трудоустройства. Коснулся С.Бабаев и программ социальной защиты и активной занятости, которые расширяются из года в год. Он также отметил «марафон занятости», который продолжается уже месяц с целью поддержки трудоустройства членов семей шехидов и ветеранов, заметив, что число работодателей, участвующих в марафоне, растет.

Министр рассказал и о мерах по предотвращению неформальной занятости, эффективных механизмах, применяемых для стимулирования перехода к формальной занятости. Он отметил динамику роста числа трудовых договоров, развития социального диалога с предпринимателями, рассказал о концепции друга, проактивных услугах в социальной сфере.

Сахиль Бабаев также ответил на вопросы членов израильско-азербайджанской торгово-промышленной палаты.

На встрече в рамках сотрудничества Израильско-азербайджанской торгово-промышленной палаты и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности состоялась презентация проекта по организации курсов профессиональной подготовки по информационным технологиям и обеспечению работой в компаниях-партнерах с целью повышения возможностей трудоустройства детей-шехидов и ветеранов.