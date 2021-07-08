Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 16:03

Несколько дней назад президент Ильхам Алиев подписал значимый с точки зрения будущего развития Азербайджана указ о новом экономическом районировании страны. Новый раздел как инструмент, обеспечивающий интеграцию и комплексное развитие регионов, может стать предтечей для вероятного предстоящего территориально-административного деления. При экономическом районировании президент исходил из экономико-географического положения, исторически сложившегося территориально-хозяйственного единства того или иного региона. Вообще понятие "экономический район" является главнейшим в экономической географии каждой страны, что служит стратегии ее пространственного развития.

В этой связи выглядит логичной экономическая интеграция традиционно сложившихся в территориальном смысле, особенно в советский период, регионов страны. Таким образом, президент выделяет 14 традиционных регионов, объединенных едиными производственными комплексами, народным хозяйством, аграрной логистикой, единой территориально-административной инфраструктурой. К тому же речь идет об устоявшейся еще с советских времен промышленной или сельскохозяйственной специализации самодостаточных регионов. То есть экономическое районирование позволит усовершенствовать и систему управления регионами, поскольку начиная с первых лет постсоветского периода она все больше уподоблялась режиму ручного и ситуативного управления. К тому же выработка стратегии по каждому отдельно взятому территориально-административному району – априори неэффективна и по мере развития наталкивает на необходимость переплетения производственных связей. С точки зрения совершенствования региональной политики, развития местного самоуправления и обеспечения баланса наращивания экономической мощности районов это было неизбежное решение. Как неизбежна и реформа территориально-административного разделения по принципу экономического районирования. Это позволит разграничить полномочия между различными уровнями власти и сформировать новую, более качественную вертикаль управления. Когда регионами и экономикой будет управлять демократическая система взаимоотношений, а не административное ручное управление. Однако что же привлекло наше внимание в новой концепции президента в первую очередь? Безусловно, решение по экономическому развитию Карабаха и районов, которые до этого указа условно называли историческим Зангезуром. Ильхам Алиев еще раз обозначил свою карабахскую стратегию, подтвердив принятое в 1992 году решение об упразднении Нагорно-Карабахской автономной области. Немного об истории вопроса. До 1921 года не существовало административного названия – Нагорный Карабах. Это политико-географическое понятие появилось после первых притязаний Армянской Республики как на Карабах, так и на другие исторические земли Азербайджана.

Географическое понятие Нагорный Карабах, как известно, появилось в результате урегулирования территориального спора при большевиках. Речь шла о предоставлении автономных прав армянскому населению в Карабахе, в его нагорной части, где и проживали армяне. То есть знаменитым решением Кавбюро большевистской партии от 5 июля 1921 года была создана автономная область в Нагорном Карабахе. Затем произошла подмена понятий. До 1923 года центр Карабаха находился в городе Шуша. И вот 7 июля 1923 года, после того как армянским национальным уклонистам и азербайджанским большевикам с “детской болезнью левизны” удалось значительно ослабить влияние лидера азербайджанского правительства Наримана Нариманова и добиться его смещения с поста председателя правительства – а лидер азербайджанских большевиков из последних сил отстаивал территориальную целостность второй Азербайджанской Республики, было извращено решение от 1921 года и принято новое - о создании вместо автономной области в нагорной части Карабаха Нагорно-Карабахской Автономной Области. А центр новой области перенесли в малонаселенную деревушку Ханкенди – под Шушой. Куда и началось активное заселение армянского населения из других карабахских областей. Деревушку переименовали в честь организатора и вдохновителя массовой резни азербайджанцев в Баку в марте 1918 года Степана Шаумяна – в Степанакерт. В 1992 году Азербайджан упразднил незаконное решение большевиков, воссоединив нагорную и низменную части Карабаха. А Ильхам Алиев добившись грандиозной военно-политической победы Азербайджана воплотил в жизнь историческое решение от 1992 года, которое на протяжении 29 лет, увы, оставалось на бумаге. Второй вопрос – возрождение Восточного Зангезура. Долгие годы, с момента распада СССР, националистически настроенные ученые пытались навязать общественному мнению ложное восприятие исторического события, связанного с судьбой Зангезура. Историки усиленно внедряли в общественное сознание, что основатель второй Республики Нариман Нариманов сдал Армении оспариваемый Араратской Республикой Зангезур. Фальсификация исторических событий служила одной цели – опорочить выдающуюся личность Нариманова, выдать его в антинациональном образе душегубителя азербайджанской государственности.