Мужчина за ночь забыл жену из-за неизвестной болезни

В июле 2020 года 36-летний Дэниел Портер проснулся в постели рядом с женой Рут и не узнал ни ее, ни своей 10-летней дочери. Мужчина был уверен, что на дворе середина 1990-х, ему 16 лет, и нужно собираться в школу.

«Он думал, что либо напился и привел домой женщину, либо его похитили», — рассказывает его жена. Увидев себя в зеркале, Портер разозлился и спросил, почему он «старый и толстый». Рут пришлось отвезти мужа к его родителям, которые не без труда убедили его, что она действительно его жена.

Врачи диагностировали у Портера транзиторную глобальную амнезию — неврологический синдром, который вызывает кратковременную потерю памяти. Обычно это состояние длится от двух до восьми часов, в крайне редких случаях — до суток. Случай Портера оказался тяжелее: прошел год, а его воспоминания так и не вернулись.

Мужчина принял новую для него реальность, но не вспомнил ни жену, ни дочь, и полностью забыл свои профессиональные навыки — до амнезии он работал сурдологом (специалистом по проблемам со слухом). Рут утверждает, что у мужа изменились пристрастия в еде и другие привычки, однако он сохранил чувство юмора и стал более добрым и внимательным.

Врачам пока не удалось установить, почему мужчина лишился большей части воспоминаний. По одной из версий, Портер потерял память из-за тяжелого стресса: в 2019 они с женой потеряли работу и были вынуждены продать дом и большую часть имущества, а в 2020-м ему не выплатили обещанную зарплату на новом месте работы.