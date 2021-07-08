Генеральный директор производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев 9 июля 2021 года в прямом эфире в социальной сети Facebook затронул некоторые важные вопросы. Об этом haqqin.az рассказали в пресс-службе производственного объединения.

Первоначально генеральный директор проинформировал о стоимости газовых счетчиков, установленных при газификации жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), и о некоторых нововведениях, которые будут внедрены в дальнейшем. Напомнив, что ЖСК приобретают газовые счетчики на платной основе до 1 июля, Руслан Алиев отметил, что после этого вопрос будет урегулирован в другой форме. По его словам, несмотря на то, что стоимость комплекта платных (механически-электронных) газовых счетчиков составляет 70-90 манатов, руководители ЖСК требовали от граждан больших сумм платежей.

«Госслужба по антимонопольному надзору и надзору за потребительским рынком при Минэкономики выступила с соответствующим заявлением по поводу установки газовых счетчиков в новостройках многоэтажных домов с 1 июля. Обращаясь к гражданам, было отмечено, что с этой даты жилищно-строительным кооперативам не платят за счетчики, которые они устанавливают. В технических условиях, выданных производственным объединением «Азеригаз» ЖСК, будет отражено, что газовые счетчики, которые жители используют в доме, будут установлены бесплатно. Если у покупателя жилья попросят какие-то средства за газовый счетчик, то они должны обязательно запросить технические условия и защитить свои права», - сказал Руслан Алиев.