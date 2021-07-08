В Азербайджане, по данным на 9 июля, за сутки выявлено 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 62 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались два человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 336 962 случая заражения коронавирусом, из этого числа 330 668 человек благополучно прошли лечение, 4982 пациента клиник скончались.

Лечение 1312 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 831 673 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 4982 - за минувшие сутки.