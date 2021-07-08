Девятого июля Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило квартиры очередной группе семей шехидов и инвалидов войны в поселке Рамана Сабунчинского района Баку.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, в числе новых владельцев квартир были и члены семей шехидов и инвалиды Отечественной войны.

Граждане поблагодарили президента Ильхама Алиева за проявленную заботу, социальную поддержку и предоставленные сегодня квартиры.

В министерстве отметили, что указанные категории граждан получают полностью отремонтированные квартиры.

Распоряжением главы государства от 25 января 2021 года предусмотрено предоставление семьям шехидов и инвалидам войны в 2021-2025 годах 11 тысяч квартир, в том числе в этом году трех тысяч квартир и частных домов, из которых в 2021-м уже предоставлено 550.