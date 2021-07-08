Эрдоган: Вопрос миссии Турции в кабульском аэропорту обсужден

Вопрос управления Международным аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле обсужден с США и НАТО.

Как сообщает Anadolu, об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции.

«Мы обсудили с США и НАТО рамки миссии Турции в аэропорту Кабула - что приемлемо для Анкары, а что недопустимо. Приняты решения», - сообщил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что в ходе встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в узком и расширенном составах также обсуждал тему Афганистана, и заверил, что по этому вопросу будет предпринят «наиболее идеальный шаг».