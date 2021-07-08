Глава Дашкесана Ахад Абиев: "Сардар Джалалоглу - агент России"

Глава Исполнительной власти Дашкесанского района Ахад Абиев назвал председателя Демократической партии Азербайджана Сардара Джалалоглу агентом России. Об этом Абиев заявил, выступая на открытии родника в честь шехида в Дашкесане.

Отметим, что в интернет-газете Hürriyet, которая принадлежит Сардару Джалалоглу, вышла серия критических публикаций про главу Дашкесанского района. В частности, утверждалось, что Ахад Абиев избил нескольких членов семей шехидов, которые обратились к нему за помощью. Позже местные жители сообщили, что сотрудники газеты обманули их, заставив оклеветать "любимого главу района".

«Я вам скажу, кто стоит за этой газетой. Есть такой агент России по имени Сардар Джалалоглу. И его брат Гурбан Мамедов, который занимается блогерством. Их цель - оклеветать Азербайджан. Раньше они использовали для своих грязных целей малоимущих граждан, а теперь перешли на семьи шехидов», - сказал Абиев.