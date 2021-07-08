США ввели новые санкции против российских и китайских компаний

Министерство торговли США добавило в черный список 34 новых пункта: в их числе три компании из России и три российских гражданина. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Меры также приняли против 14 компаний из Китая: причиной для их добавления в список стали обвинения с американской стороны в нарушениях прав человека по отношению к мусульманскому меньшинству в Синцзян-Уйгурском автономном регионе. Речь идет об излишнем наблюдении и принудительном труде.

6 июля сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена модернизирует систему использования экономических санкций.

«Мы намерены отойти от «масштабных кампаний по оказанию давления» на другие страны, чтобы избежать серьезного экономического ущерба для Вашингтона. Мы сосредоточены на том, чтобы перейти от односторонних действий, которые определяли политику США на протяжении последних четырех лет, к реальной работе с нашими партнерами», — рассказал источник Wall Street Journal.