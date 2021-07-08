Глава Дашкесана Ахад Абиев: «Я отвесил Али Инсанову такой удар, что он упал на землю»

Известный своими эксцентричными и экстравагантными поступками глава Исполнительной власти Дашкесанского района Ахад Абиев на открытии родника в честь шехида Эльнура Багирова сделал несколько сенсационных заявлений. В частности, Абиев признался, что много лет назад, будучи депутатом, ударил тогдашнего министра здравоохранения Али Инсанова.

«Там проходило большое мероприятие и присутствовали министры. К Али Инсанову начали подходить люди из разных районов Азербайджана с просьбой помочь, а он вместо того, чтобы выслушать, принялся их оскорблять. Я сделал ему замечание, указав, что министр не должен оскорблять граждан. Он мне ответил довольно грубо. Меня это возмутило, я вспомнил свою спортивную боксерскую молодость и отвесил ему такой мощный удар, что он упал на землю. Пришлось вызывать скорую. Об этой истории знают все журналисты и чиновники», - сказал Ахад Абиев, отметив, что во время инцидента рядом с Али Инсановым стояли экс-управляющий делами Администрации президента Акиф Мурадвердиев, ректор БГУ им. М.Э.Расулзаде Абель Магеррамов и министр образования Мисир Марданов.

Глава района также ответил на обвинения в том, что близкие ему люди якобы избили местную жительницу Севду Шихиеву.

«Они хотели объединиться вокруг Али Инсанова и создать оппозиционную партию в Дашкесане. Я пресек эти действия», - сказал он.