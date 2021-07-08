Главный педиатр Минздрава: Pfizer годится для вакцинации детей старше 12 лет

По его словам, на сегодняшний день ВОЗ утвердила шесть вакцин от коронавируса.

Разработанные на основе РНК-технологии вакцины могут быть применены к детям старше 12 лет. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом в ходе прямой трансляции в социальных сетях заявил главный педиатр Минздрава Эркин Рагимов.

«Вакцины Pfizer можно использовать для детей старше 12 лет. Эти вакцины не представляют никакой опасности для детей. В настоящее время проводятся исследования, можно ли вакцинировать детей и другими вакцинами. Дети, которые входят в группу риска, могут прививаться РНК-вакцинами», - сказал он.

Главный педиатр отметил, что к входящим в группу риска относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями.

«Материнское молоко и вакцины предотвращают детскую смертность. Около 4-5 миллионов детей в мире остались живы только благодаря вакцинам. А миллион детей погибли из-за отсутствия вакцинации», - сказал он.