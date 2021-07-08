Главный педиатр Минздрава: Pfizer годится для вакцинации детей старше 12 лет
Разработанные на основе РНК-технологии вакцины могут быть применены к детям старше 12 лет. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом в ходе прямой трансляции в социальных сетях заявил главный педиатр Минздрава Эркин Рагимов.
По его словам, на сегодняшний день ВОЗ утвердила шесть вакцин от коронавируса.
«Вакцины Pfizer можно использовать для детей старше 12 лет. Эти вакцины не представляют никакой опасности для детей. В настоящее время проводятся исследования, можно ли вакцинировать детей и другими вакцинами. Дети, которые входят в группу риска, могут прививаться РНК-вакцинами», - сказал он.
Главный педиатр отметил, что к входящим в группу риска относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями.
«Материнское молоко и вакцины предотвращают детскую смертность. Около 4-5 миллионов детей в мире остались живы только благодаря вакцинам. А миллион детей погибли из-за отсутствия вакцинации», - сказал он.