Pfizer готовит новую версию своей вакцины для штамма «дельта»

В компаниях Pfizer и BioNTech анонсировали обновленную версию своей вакцины против штамма «дельта» коронавируса. Ее испытания могут начаться уже в августе, говорится в заявлении компании.

«В то время как Pfizer и BioNTech считают, что третья доза BNT162b2 имеет потенциал для сохранения максимального уровня защиты против всех известных в настоящее время штаммов, включая Delta, в компании остаются бдительными и разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19», - говорится в заявлении.

Отмечается, что первая партия вакцины для испытания уже готова.

Ранее BioNTech и Pfizer объявили, что планируют в ближайшие недели предоставить данные о проведении испытаний введения третьей (бустерной) дозы препарата в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA), а также в другие регулирующие органы. Первоначальные результаты исследования показали, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй инъекции, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных доз.