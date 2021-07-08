Талибы захватили еще один погранпереход на границе с Ираном

Движение «Талибан» установило контроль над еще одним погранпереходом на границе с Ираном, сообщает агентство «Пажвак» со ссылкой на источники.

Сообщается, что речь идет о погранпереходе Абу Наср Фарахи в провинции Фарах, передает РИА Новости.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. Сегодня появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией.