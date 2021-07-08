МВД обратилось к гражданам в связи со свадьбами

Согласно сообщению пресс-службы министерства, в обращении говорится, что, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, с 1 июля этого года разрешено проведение свадеб с участием 150 человек в помещениях и с участием 50 человек на открытом воздухе.

«Однако в ходе проверок было установлено, что иногда организаторы нарушают требования этого решения и число гостей на свадьбах превышает количество, установленное решением. А большинство гостей не имеют ковид-паспортов, подтверждающих их вакцинацию.

МВД поздравляет граждан, желающих связать себя узами брака, но в то же время просит их строго соблюдать решения, принятые в связи с пандемией коронавируса, касающиеся свадеб и других торжественных мероприятий. В противном случае они будут наказаны в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении МВД.