Новая беда: в Индии распространяется вирус Зика

В индийском штате Керала, расположенном на юге страны, наблюдается распространение вируса Зика, передает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

Министр здравоохранения штата Вина Джордж сообщила, что образцы, взятые у 13 людей с подозрением на вирус, отправлены в лабораторию на анализ. Среди заболевших есть беременная женщина. Одновременно в штате наблюдается рост числа заболевших коронавирусом COVID-19.

Вирус Зика передается людям через укусы комаров Aedes Aegypti. Инкубационный период болезни, вызванной вирусом Зика, точно не известен, но, вероятно, составляет несколько суток. Симптомы заболевания сходны с симптомами таких инфекций, как лихорадка денге: повышенная температура, кожная сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, общее недомогание и головная боль.