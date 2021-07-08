Почему задержали мэра города в Армении?

В Армении мэр города Каджарана Манвел Парамазян задержан, ему предъявлено обвинение. Об этом сообщила в Facebook адвокат мэра Лусине Саакян.

Отмечается, что каджаранский мэр обвиняется в мошенничестве, даче взятки и препятствовании свободному волеизъявлению избирателя, пишут армянские СМИ. Одно из обвинений связано с приобретением земельного участка в 2017 году со стороны одного из приятелей Парамазяна и в дальнейшем его перепродажей по более высокой цене.

Sputnik Армения напоминает, что накануне силовики провели обыски в доме Парамазяна в Каджаране. Мэра затем доставили в Ереван. Кроме того, правоохранительные органы ранее задержали, затем отпустили мэра Гориса Аруша Арушаняна, глава общины Караундж Лусине Аветян арестована. Все эти лица поддержали блок "Армения", возглавляемый Робертом Кочаряном.