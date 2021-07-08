Фосфорные боеприпасы армянской армии нашли в Джебраиле фото
На основании обращения Государственной пограничной службы с 3 июля 2021 года Агентство Азербайджана по разминированию начало работы по очистке бывшего склада боеприпасов на территории Джебраильского района.
Как сообщили haqqin.az в агентстве, во время проводимых специалистами ведомства операций по очистке территории было обнаружено 157 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), 1185 снарядов разного калибра, 5 килограммов взрывчатки (тротил) и 17 фосфорных снарядов для 82-миллиметрового миномета.
Применение вооруженными силами Армении против мирного населения и населенных пунктов Азербайджана боеприпасов, начиненных белым фосфором, подтверждено фактами и во время апрельских боев 2016 года, и во время 44-дневной Отечественной войны. Обнаружение 17 минометных снарядов с белым фосфором еще раз доказывает враждебные намерения Армении по отношению к мирному населению.
В сообщении агентства отмечается, что, согласно международному гуманитарному праву, применение оружия с белым фосфором по гражданскому населению или гражданским объектам, лесам или другим сельскохозяйственным угодьям запрещено протоколом III к Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия 1980 года.
Армения, целенаправленно нацеливаясь на гражданские объекты Азербайджана, используя белый фосфор, грубо нарушает Женевские конвенции 1949 года, говорится в сообщении.
Белый фосфор при контакте с воздухом легко возгорается, так как находится в жидком состоянии, может легко прилипать к любой поверхности и вызывать возгорание. Температура горения превышает 1200 С°, что приводит к глубоким, поздно заживающим ранам. Дым, являющийся продуктом горения, раздражает дыхательные пути, так что поглощение большого количества этого дыма в замкнутом пространстве может привести к сильному отравлению и смерти.