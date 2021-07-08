В США решили, что третья прививка от COVID-19 им не нужна

Жители США, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, защищены от тяжелого течения болезни и смерти, в том числе от «дельта»-штамма вируса; сейчас им не нужна третья, бустерная прививка, говорится в совместном заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

«Американцам, которые прошли полную вакцинацию, сейчас не нужна бустерная прививка», — говорится в сообщении, которое цитирует российское издание «Ведомости».

CDC, FDA и Национальные институты здравоохранения (NIH) США принимают участие в научных исследованиях, чтобы выяснить, понадобится ли третья прививка от коронавируса, или когда она может быть нужна. «Мы готовы делать бустерные прививки, если или когда наука продемонстрирует, что они необходимы», — отметили в регуляторах.

Ранее компании Prizer и BioNTech сообщили, что планируют предоставить регуляторам США и ЕС информацию об эффективности третьей дозы вакцины от коронавируса. По мнению компаний, третья прививка нужна через 6-12 месяцев после полной вакцинации, чтобы улучшить защиту от коронавируса.