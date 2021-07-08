Один из главных евробюрократов, определяющих стратегию развития Брюсселя с соседями и партнерами – еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели написал восторженную статью об Азербайджане. Самое примечательное – статья опубликована не в правительственной агитке «Азербайджан» или печатном органе правящей "Ени Азербайджан", а на страницах официального сайта Евросоюза. Что свидетельствует не о частной позиции еврокомиссара, тем более что у комиссара нет права на собственное мнение, а об устоявшемся мнении официального Брюсселя. Конечно же, аморфные скептики и заядлые критики могут обратить внимание на происхождение комиссара, а он из дружественного и союзнического Азербайджану Будапешта, однако, как не крути, Вархели назвал Азербайджан самой процветающей страной региона.

Вархели приехал в Баку не с пустыми руками, а с большим пакетом предложений. И этот пакет он называет в своей статье – политическим сигналом. Еврокомиссар пообедал с министром экономики Микаилом Джаббаровым, затем поужинал с министром энергетики Парвизом Шахбазовым. Но до этого Вархели съездил в Бакинский международный порт, где получил от нового гендиректора порта, тоже молодого реформатора, выпускника Джорджтаунского университета Талеха Зиядова четкие гарантии и многообещающие заверения о мерах по улучшению порта. Еврокомиссар довел до внимания Зиядова, что порт будет успешно работать, если будет принимать товары не только из Востока, но и Запада. Как бы тонко намекая на неравномерное распределение перевалки грузов. И на необходимость привести порт в соответствии с европейскими стандартами. То есть речь идет о цифровизации, внедрении передовой технологии, современной обработки контейнеров…

Эти же рекомендации прозвучали на обеде с М.Джаббаровым и на ужине с П.Шахбазовым.

Еврокомиссар подробно остановился на идее соединения бассейнов Черного и Каспийского морей. Но не стал вдаваться в подробности, ибо речь идет о пресловутом Транскаспийском международном транспортном маршруте. Проект призван объединить Китай и Евросоюз в обход России. И о железнодорожном коридоре «Юг-Запад». Через Азербайджан уже проходят следующие из Китая в Европу испытательные контейнерные поезда. И вот начало работы бакинского морского порта позволит осуществлять разгрузку и загрузку около 20 миллионов тонн грузов в год. В последующем, говоря словами президента Польши Анджея Дуды, ЕС планирует присоединить к маршруту и Иран. Что объясняет во многом более мягкую позицию Брюсселя в отношении «иранского вопроса».

Красной нитью проходит мысль Вархели о том, что Азербайджан – это самодостаточная, процветающая и обеспеченная страна, которая не нуждается в прямой финансовой помощи со стороны ЕС. Но еврокомиссар как бы ненароком, косвенно отвечает на недавний призыв президента И.Алиева о необходимости активного привлечения иностранных инвестиций и зарубежного капитала. Вот в вопросе инвестиций ЕС и может помочь Азербайджану. Брюссель обозначил краткую и немногосложную повестку сотрудничества с правительством И.Алиева: а) энергетическая безопасность, б) привлечение инвестиций, в) транзитные коридоры.