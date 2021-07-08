В рамках визита в Шушу представители дипкорпуса в Азербайджане посетили место, где находятся остатки дворца Панах Али хана, усадебный комплекс Мехмандаровых, ознакомились с ремонтными работами, проводимыми в церкви Газанчи.

Как сообщает haqqin.az, дипломаты были проинформированы об истории дворца Панах Али хана, который подвергся армянскому вандализму во время оккупации.