Дипломатам рассказали о проводимых в Шуше восстановительных работах фото
В рамках визита в Шушу представители дипкорпуса в Азербайджане посетили место, где находятся остатки дворца Панах Али хана, усадебный комплекс Мехмандаровых, ознакомились с ремонтными работами, проводимыми в церкви Газанчи.
Как сообщает haqqin.az, дипломаты были проинформированы об истории дворца Панах Али хана, который подвергся армянскому вандализму во время оккупации.
Дипломатов также проинформировали о разрушениях в усадебном комплексе Мехмандаровых. Было отмечено, что во время войны это место было серьезно повреждено, в настоящее время комплекс восстанавливается.
Затем представители дипкорпуса посетили церковь Газанчи, где им рассказали о масштабных восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях, о процессе реставрации и строительства в Шуше, а также о том, что все работы ведутся в соответствии с первоначальным архитектурным стилем города. В рамках проводимых реставрационных работ восстанавливается и церковь Газанчи.