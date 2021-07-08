9 июля Минобразования организовало медиатур с целью наблюдения за приемным экзаменом учителей на работу на 2021-2022 учебный год. В мероприятии приняли участие представители различных СМИ, которые внимательно следили за ходом экзамена и обменивались мнениями по этому поводу.

В ходе медииатура представителям СМИ сообщили, что 59 171 кандидат получил право участвовать в тестовом экзамене. Сегодня экзамены сдавали кандидаты, которые хотят стать учителями начальных классов. В них приняли участие около 3 300 человек.

Было отмечено, что с учетом нынешних условий пандемии тестовый этап конкурса проводится в соответствующих экзаменационных центрах, созданных в Баку, Апшероне, Сумгаите, Гяндже, Масаллы, Агджабеди, Ширване, Балакене, Губе, Шемахе, Мингячевире и Кюрдамире.

Как отметила кандидат на должность учителя Гюляр Гафарова, набравшая наивысший балл (60), она на протяжении 13 лет работает учителем начальных классов в Гобустане: «Я сама живу в Баку, и мне очень тяжело каждый день ездить в Гобустан, поэтому я решила пересдать экзамен, чтобы поменять место работы. Я очень рада, что набрала наивысший балл».

По ее словам, прием учителей на работу посредством экзамена еще раз доказывает прозрачность и объективность данного процесса. Гюляр ханум и сама ответственно к нему готовилась: «Я поставила перед собой серьезную цель и добилась ее. Я верю, что результат не заставит себя ждать».

Как отметил исполняющий обязанности Центра человеческих ресурсов при Минобразования Нурлан Исмаилбейли, в тестовом этапе уже приняли участие 9 628 кандидатов, из которых наивысший результат показали 7 человек, набрав по 60 баллов.

Вступительные экзамены для учителей, которые стартовали 5 июля, продлятся до 2 августа.