Сумгаитский технологический парк ( СТП ) и Центр профессионального образования при Сумгаитском химическом промышленном парке ( СХПП ) подписали меморандум о сотрудничестве. Во встрече приняли участие генеральный директор СТП Руслан Агабейли, главный администратор по кадрам Шола Алиева, заместитель генерального директора СХПП Фуад Магеррамов, директор Центра профессионального образования Ядулла Бабаев и другие представители с обеих сторон.

Меморандум предусматривает создание условий для студентов, обучающихся по различным профессиональным специальностям, для прохождения производственного обучения и практики на базе СТП и его дочерних компаний. Также в рамках сотрудничества планируется, что сотрудники СТП воспользуются учебно-образовательными возможностями Центра профессионального образования СХПП. Основной целью сотрудничества является обеспечение будущих потребностей в персонале, повышение качества и профессионализма текущих человеческих ресурсов.

Отметим, что СТП реализовал ряд инициатив, направленных на привнесение в промышленный сектор зарубежного опыта, а также подготовку молодых кадров, которые станут профессионалами будущего, после новшеств в системе структурного и корпоративного управления, имевших место в конце 2020 года. Ранее предприятие подписало меморандум о взаимопонимании с Азербайджанским техническим университетом и Сумгаитским государственным университетом.