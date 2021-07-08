Около миллиарда морских обитателей погибли в океане из-за жары в Канаде

Около миллиарда морских существ, в том числе мидий, моллюсков и улиток, погибли во время волны тепла на северо-западе Тихого океана, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Washington Post.

Руководитель программы исследований по оценке запасов морских беспозвоночных Департамента рыболовства и океанов Канады Кен Фонг сообщил американскому изданию, что агентство отслеживает последствия аномальной жары. «Мы не видели подобной смертности или вымирания в прошлом», — подчеркнул он.

Гибель мидий и других двустворчатых моллюсков может разрушить всю экосистему, рассказала морской биолог Эмили Кэррингтон. По ее словам, моллюски выполняют важную задачу, изменяя местную среду своей жизнедеятельностью, они фильтруют большой объем воды и играют центральную роль в пищевой цепочке.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах Канады температура достигла +49,6°С.