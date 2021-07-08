В Азербайджане в рамках мер по борьбе с организованной преступностью за первое полугодие 2021 года нейтрализованы 435 криминальных группировок. Об этом сказал замминистра внутренних дел Азербайджана генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов, передает Trend.

По его словам, за отчетный период за хранение и транспортировку огнестрельного оружия привлечены к ответственности 110 человек.

«За первые шесть месяцев из незаконного оборота изъято 1 843 килограмма наркотических средств, это на 776 килограммов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также было обнаружено и уничтожено 140 тонн наркотических растений», – отметил С.Азимов.