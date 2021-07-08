Совбез ООН принял совместную резолюцию России и США по Сирии

Совбез ООН единогласно принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийской границе на полгода с возможностью дальнейшего продления еще на шесть месяцев, заявил на заседании председатель СБ Николя де Ривьер, сообщают РИА Новости.

Ирландия и Норвегия подготовили проект резолюции о продлении действия КПП "Баб-эль-Хава" на один год. Россия, в свою очередь, представила проект о продлении работы этого же погранперехода на полгода с возможностью дальнейшего продления в случае прогресса в доставке гумпомощи через линии соприкосновения, а также при условии, что Сирии будут оказывать помощь в преодолении кризиса с COVID-19.

"СБ ООН сейчас приступит к голосованию по резолюции, представленной США, РФ, Норвегией и Ирландией. Резолюция получила 15 голосов, резолюция принята единогласно", - сказал де Ривьер.