ООН: Коронавирус опасно мутирует и становится более смертоносным

Коронавирус постоянно подвергается мутациям, из-за чего может становиться «более заразным и более смертоносным», говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша, которое опубликовано на сайте организации.

Гутерриш подчеркнул, что именно поэтому неравномерность в распределении вакцин от COVID-19 в мире представляет опасность.

Генсек ООН призвал все организации и государства, которые выпускают вакцины от COVID-19, объединить усилия для того, чтобы обеспечить препаратами большую часть населения планеты. По данным генсека ООН, нужно минимум 11 млрд доз для вакцинации 70% населения мира, «чтобы прекратить эту пандемию», пишет «Росбалт».