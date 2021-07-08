Пенсионерка вырастила в своем огороде сотни кустов конопли

Свыше 85 килограммов конопли изъяли сотрудники правоохранительных органов у пенсионерки из Московской области. Женщина вырастила на своем огороде 452 куста конопли. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Культивированные наркотические растения были обнаружены у 63-летней женщины в ходе обысков. Как рассказали правоохранители, всего у пенсионерки изъяли свыше 85 килограммов конопли", - пишет издание.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества.