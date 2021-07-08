Путин провел телефонный разговор с Байденом

Президенты России и США - Владимир Путин и Джо Байден провели в пятницу телефонный разговор. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да", - ответил он на вопрос, действительно ли состоялась беседа президентов двух стран.

В свою очередь Белый дом заявил, что Байден и Путин обсудили по телефону кибербезопасность и Сирию. Байден в телефонном разговоре с Путиным призвал РФ принять меры в отношении киберпреступников.

Байден заявил Путину, что привержен дальнейшему взаимодействию по противодействию угрозам, связанным с вирусами-вымогателями. Байден в разговоре с Путиным заявил, что США будут принимать необходимые действия для защиты своей инфраструктуры от кибератак.