«Не признаем эту сумму»: Лондон отказался платить за Brexit

Власти Великобритании не согласны с подсчетами Евросоюза, согласно которым Лондон должен выплатить Брюсселю €47,5 млрд ($56,2 млрд) за выход из состава сообщества. Об этом заявил представитель канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Мы не признаем эту сумму. Это оценки Евросоюза, которые они произвели для своих внутренних отчетных целей. Например, в них не отражена информация о средствах, которые ЕС должен вернуть Великобритании, что приведет к снижению выплачиваемой нами суммы", - отметил представитель главы британского правительства, передает ТАСС.

Он добавил, что британские данные по этому вопросу в скором времени будут обнародованы в парламенте, однако сумма, подлежащая выплате за выход из состава ЕС, по-прежнему оценивается британскими властями в £35-39 млрд ($48-54 млрд), как и несколько лет назад.

На вопрос о том, откажется ли Лондон выполнять финансовые требования Евросоюза, в офисе на Даунинг-стрит, 10 подчеркнули, что не согласны с обозначенной Брюсселем суммой, которая примерно на £2 млрд превышает оценки королевства.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы.