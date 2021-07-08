Турция создала сверхзвуковую ракету для нового истребителя

Ракета, получившая название Akbaba («Стервятник»), была включена в арсенал TF-X. Программа её создания засекречена, в связи с чем в перечне продукции на сайте Roketsan это изделие не упоминается.

«Мы не можем предоставить никакой информации о проекте Akbaba из-за секретности по соображениям национальной безопасности», - заявили прессе в компании.

Но представитель Roketsan на условиях анонимности заявил, что данные ракеты заменят примерно сто единиц AGM-88 HARM (высокоскоростная противорадиолокационная УР с дальностью поражения 150 км) от американской компании Raytheon, находящихся на вооружении ВВС Турции. Приобретение первой партии обойдётся ориентировочно в $50 млн, однако эта цена не окончательная и зависит от многих факторов, в частности от хода программы закупок новой ракеты и от реализации проекта нового истребителя.

Официальный представитель ВВС заявил, что Akbaba будет использоваться 151-й эскадрильей, специализирующейся на работе по целям ракетой AGM-88 HARM с борта F-16C/D.