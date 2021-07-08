Губернатор Кандагара опроверг захват города талибами

Губернатор провинции Кандагар опроверг сообщения о том, что боевики движения «Талибан» взяли под контроль одноименный город или близятся к этому. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, информация об этом является беспочвенной, на самом деле боевики отступают под ответным натиском афганской армии.

Ранее сообщалось, что боевики «Талибан» вошли в Кандагар, в городе произошли столкновения.

Кандагар — это второй по численности город Афганистана. В нём проживают около 491 тысячи человек.