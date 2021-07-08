Десятки чиновников вместо работы занимались личными делами в Италии
Финансовая гвардия Италии выявила 28 сотрудников мэрии Палермо и связанных с ней организаций, обвинив их в мошенничестве против государства и "ложном свидетельстве о присутствии на работе", сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянское силовое ведомство.
Отмечается, что мошенники, дойдя до работы, отмечали свой приход при помощи специальной карточки, затем отправлялись заниматься своими делами.
"Посредством видеозаписей, наблюдений, преследований и изучений документов выявлены многочисленные и повторяющиеся эпизоды прогулов, совершаемых нечестными служащими, которые, подтвердив свое присутствие на службе, произвольно уходили с рабочего места, чтобы посвятить себя деятельности частного и личного характера, например, покупкам или занятиям спортом", - говорится в сообщении Фингвардии.
Переданное журналистам видео иллюстрирует несколько подобных случаев. Один из его героев находится на пробежке в спортивной форме и по дороге забегает на работу, чтобы, не теряя темпа, провести свой пропуск на аппарате у входа. Другой появляется на службе в шортах и шлепанцах-вьетнамках. Пробивая свою карточку, он не снимает мотоциклетный шлем, после чего возвращается к своему скутеру и уезжает.
Вместо службы мошенники ходили к парикмахеру или в спортзал, водили детей в школу, совершали покупки.
Восемь мошенников помещены под домашний арест, 14 помещены под подписку о невыезде. Еще 6 человек обязаны отмечаться в полиции.