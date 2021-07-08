Отмечается, что мошенники, дойдя до работы, отмечали свой приход при помощи специальной карточки, затем отправлялись заниматься своими делами.

Финансовая гвардия Италии выявила 28 сотрудников мэрии Палермо и связанных с ней организаций, обвинив их в мошенничестве против государства и "ложном свидетельстве о присутствии на работе", сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянское силовое ведомство.

"Посредством видеозаписей, наблюдений, преследований и изучений документов выявлены многочисленные и повторяющиеся эпизоды прогулов, совершаемых нечестными служащими, которые, подтвердив свое присутствие на службе, произвольно уходили с рабочего места, чтобы посвятить себя деятельности частного и личного характера, например, покупкам или занятиям спортом", - говорится в сообщении Фингвардии.

Переданное журналистам видео иллюстрирует несколько подобных случаев. Один из его героев находится на пробежке в спортивной форме и по дороге забегает на работу, чтобы, не теряя темпа, провести свой пропуск на аппарате у входа. Другой появляется на службе в шортах и шлепанцах-вьетнамках. Пробивая свою карточку, он не снимает мотоциклетный шлем, после чего возвращается к своему скутеру и уезжает.

Вместо службы мошенники ходили к парикмахеру или в спортзал, водили детей в школу, совершали покупки.

Восемь мошенников помещены под домашний арест, 14 помещены под подписку о невыезде. Еще 6 человек обязаны отмечаться в полиции.