СМИ назвали организатора убийства президента Гаити

Задержанные в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза двое американцев гаитянского происхождения заявляют, что главным организатором нападения является иностранец по прозвищу "Майк", сообщает газета New York Times со ссылкой на гаитянского судью Клемана Ноэля, который опросил граждан США.

Согласно газете, задержанные Джеймс Солаж и Жозеф Венсан утверждают, что в роли главного организатора предположительно выступает некий иностранец по прозвищу "Майк", который говорит по-испански и по-английски.

Ранее местная газета Nouvelliste, цитируя задержанных американцев, сообщила, что целью наемников было арестовать президента по ордеру следственного судьи, а не убивать его.