Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 9 июля 2021, 22:30

На Кубе, которая всегда славилась в мире своими достижениями в сфере медицины — небывалый всплеск заболеваний коронавирусом. Прошлый год, когда десятки других стран переживали худшие периоды пандемии, на острове прошел относительно спокойно — всего 12 тысяч инфицированных. А в этом году — уже 195 тысяч, и только за минувшие сутки 3664 заболевших и 18 смертей.

Хуже всего дела обстоят в провинции Матансас, где находится всемирно известный курорт Варадеро. Из местного города Карденаса поступают трагические картинки происходящего: заболевшие, не получая нужной медицинской помощи, лежат на полу в приемной госпиталя или даже на улице перед его входом. Здесь цифра заболевших достигла 1316 человек на 100 тысяч жителей, это значительно больше, чем, например, в Мадриде в худшие моменты пандемии. Во Всемирной организации здравоохранения недоумевают, видя очевидный парадокс: в стране с населением 11.2 миллиона человек инфицировано 6.7 миллионов. Но некоторые латиноамериканские эксперты находят этому объяснение. Кубинские власти отказались от закупок импортной вакцины, даже российского Спутника V, который им предлагался бесплатно, и решили создавать свою панацею от ковида. У кубинцев, как и у советских (по Маяковскому) - собственная гордость. Но на разработку двух вакцин — Соберана 02 и Абдала ушло много времени, и сам процесс вакцинации, хотя и весьма быстрый, по сути, начался только в мае. «Вакцинирование в долгосрочном плане препятствует росту числа инфицированных, - говорит биолог из Университета Сан-Паулу Амилькар Перес Ривероль. — Однако когда эта вакцинация происходит во время волны пандемии, которая накрыла сейчас Кубу, одной ее уже недостаточно». Но кубинцы не готовы признавать свои ошибки. Они нашли виновных. Ими оказались... российские туристы, которые, приехав на курорт Варадеро, завезли опасный индийский штамм «дельта». Предполагается, что они вступили в контакт с сотрудниками туристического сектора, а те уже «вынесли» штамм за пределы курорта.

«Это весьма трудно проверить, - говорит Перес Ривероль. - Для такого рода обвинений следует провести строгий эпидемиологический анализ». Но кубинские власти решили пойти другим путем. Как уже сообщал haqqin.az, более 150 туристов из России застряли на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус, все они вынуждены находиться в изоляции в своих номерах в отелях. И теперь эти люди настоятельно рекомендуют соотечественникам избегать отдыха на острове, а Ростуризм призывают вообще закрыть кубинское направление для всех россиян. Скандал разгорелся после того, как в Гавану 30 июня прибыл чартерный рейс компании Nordwind. По прилету на Кубу 200 пассажиров, включая экипаж, получили положительные ПЦР-тесты. Но за 72 часа до вылета у всех пассажиров были отрицательные ПЦР на ковид, иначе их просто не посадили бы на борт. Алексей Чупин распространил на сайте Change.org петицию, в которой сообщает, что он был привит месяц назад Спутником V, имеет отрицательный тест, сделанный за 28 часов до вылета рейса, но на Кубе ему неожиданно диагностировали коронавирус. При этом в справке об этом положительном ПЦР-тесте даже не указывается, на что он был проведен. «У нас были сделаны в России тесты ПЦР, конечно же, отрицательные на коронавирус, - рассказывает британской BBC Татьяна из Подмосковья. - Но в аэропорту взяли у всех тесты и они показали положительный результат. Мы узнали, что такая ситуация сложилась у практически 50% людей, прилетевших рейсом 30 числа на Кубу". Женщина добавила к этому, что за время изоляции она сама и члены ее семьи сдали по три теста. «Мы оказались в своих номерах взаперти, без права выйти на улицу, - говорит Татьяна. - Кормят весьма скромно, постельное белье не меняют. Наши нервы просто на пределе». И автор петиции и подавляющее число других оказавшихся в ловушке российских туристов убеждены, что их пытаются обмануть со страховками. «Мы понимаем прекрасно, что делается все это специально, чтобы страховщики оплачивали за каждого изолированного и каждого больного. Это - развод», — говорит один из них. Дело в том, что кубинцы получают от страховых компаний за каждого туриста от $1000 до $3000. Весьма выгодный бизнес, учитывая, что лечить здоровых туристов не нужно. Всех тех, у кого найден ковид, пробивают по базе и просто не дают возможности сдать независимый тест самостоятельно.