Обстрелы азербайджанских позиций вооруженными силами Армении в последние дни принимают регулярный характер. В частности, огонь открыли по нашим военным в селе Гаралар Товузского района. А по воинскому подразделению у села Алиагалы Агдамского района обстрел предприняли незаконные армянские вооруженные формирования, засевшие на территориях Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы. Был ранен азербайджанский военнослужащий. До этого обстреливали позиции азербайджанской армии в районе сел Зейлик и Имамбинаси в Кельбаджаре.

- В последние дни приходят тревожные вести о провокациях армян на границе. Были обстрелы наших позиций в Товузском и Агдамском направлениях. Что происходит? Мы на пороге нового военного противостояния?

- Провокации, стрельба на границе - следствие того, что Армения еще не сделала окончательный выбор в пользу мира с Азербайджаном. Результаты внеочередных парламентских выборов свидетельствуют, конечно, об определенных позитивных месседжах в этом плане. Но не стоит поддаваться иллюзиям - речь идет о воле только 25% избирателей Армении. Причем много голосов было отдано не столько за Никола Пашиняна, сколько против Роберта Кочаряна, представителя старых властей и карабахского клана. С его огромным антирейтингом в общественном мнении он был самым удобным оппонентом для Пашиняна. Так что не стоит забывать, что никакого официального отказа от территориальных претензий к Азербайджану со стороны нынешних властей Армении не озвучивалось, армянская сторона не давала согласия ни на создание комиссии по демаркации и делимитации границ, ни на переговоры по заключению Большого мирного договора. Не отменены законодательные акты, правительственные решения, основанные на территориальных претензиях к Азербайджану.

Можно и дальше перечислять имеющиеся факты, но и отмеченное позволяет однозначно оценить ситуацию: Азербайджан всегда должен быть готов ответить на любую военную провокацию Армении. Собственно, об этом неоднократно предупреждал армянскую сторону президент Азербайджана, причем не только на словах – после войны бюджет, выделенный на оборону страны, еще больше возрос, увеличивается и состав вооруженных сил, продолжается перевооружение с учетом итогов второй карабахской войны, на освобожденных территориях и у границ в большом объеме идет строительство коммуникаций, новых военных баз и пограничных застав. Это дает основание утверждать, что руководство страны очень реалистично оценивает происходящие процессы и принимает адекватные шаги.

- Некоторые эксперты не исключают возможности Третьей карабахской войны…

- В обозримом будущем у Армении не будет ни военно-технической, ни экономической, ни демографической возможности сформировать потенциал, позволяющий бросить новый военный вызов Азербайджану. Но по опыту предыдущих лет мы знаем, что внушаемые армянам с детства – в семье, школе - тюркофобия, идеи территориальных претензий на азербайджанские земли и явно завышенные, нереалистические представления о своей якобы особой «значимости» в мировой геополитике, постоянно толкают их на необдуманные авантюры, подчас – с подачи третьей стороны. Поэтому мы должны очень тщательно отслеживать идущие в соседней стране процессы и вовремя предпринимать превентивные меры, чтобы быть готовыми защитить границы нашего государства и мирных азербайджанских граждан, живущих в приграничных регионах, где опять начались обстрелы.

- Какие именно превентивные меры вы имеете в виду?

- Как известно, в течение всех лет армяно-азербайджанского конфликта армянская сторона целенаправленно использовала в информационно-дипломатическом пространстве понятие «пояс безопасности», имея в виду 7 районов Азербайджана вокруг нагорной части Карабаха. Безусловно, постоянное упоминание этого «пояса безопасности» носило лицемерный характер и преследовало цель отвести внимание общественности и оправдать факт оккупации азербайджанских территорий. Ведь Азербайджан не выдвигал территориальных претензий к Армении, не пытался захватить ее земли. Это Армения захватила наши земли, а потом часть из них преподносила как «пояс безопасности». Так вот сегодня именно нам надо серьезно задуматься о создании «пояса безопасности» вдоль границы с Арменией.

Накопилось слишком много причин и аргументов, чтобы мы могли и дальше игнорировать эту тему. Во-первых, это признанный на международном уровне факт, что Армения длительное время оккупировала чужие территории и отказалась их освобождать даже несмотря на требования Совета Безопасности ООН. Во-вторых, идеи территориальных претензий к Азербайджану нашли отражение в армянской конституции, законодательных актах, решениях правительства, и никто не собирается, судя по всему, их отменять. В-третьих, Армения по сей день отказывается признавать границы и территориальную целостность Азербайджана. Наконец, в-четверых - Армения и сейчас продолжает обстрелы наших приграничных районов и, как я отметил выше, идеи реваншизма пока еще достаточно сильны в этой стране и могут толкать ее на новые авантюры.

Поэтому, на мой взгляд, Азербайджан должен быть готов к тому, чтобы ввести и установить «пояс безопасности», если процессы в Армении пойдут по опасному сценарию и возникнет угроза нашим границам и жителям приграничных районов. Учитывая, что военные нападения на Азербайджан происходили и происходят не только в Карабахе, а вдоль всей нашей границы, примером чему явились атаки на Товуз в июле 2020 года, а также то, что в Казахском районе под оккупацией остаются 7 сел, а в Нахчыванской АР - село Кярки, «пояс безопасности» просто необходим. И охватывать он должен всю протяженность армяно-азербайджанской границы и территории вглубь Армении примерно километров на 30. Только так мы сможем обезопасить наши рубежи и жителей приграничных регионов от обстрелов армянских артиллерийских систем тактического уровня. По моим прикидкам, граница «пояса безопасности» должна проходить по линии населенных пунктов Алаверди в зоне казахского участка, Карвансарай (Иджеван), Дилижан, срединной линии озера Гекча (Севан), далее через Гырхбулаг (Акунк), Бойук Веди (на Нахчыванском участке), покрывая полностью Западный Зангезур ввиду узости этого клина. Эту схему можно проследить по карте, подготовленной нашим Центром.