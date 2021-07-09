В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Байденом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом высказал соболезнования в связи с обрушением жилого дома во Флориде, которое привело к многочисленным жертвам. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), повлекшего многочисленные жертвы", - цитирует ТАСС сообщение.

В ходе телефонного разговора российский лидер выразил уверенность, что взаимодействие Москвы и Вашингтона в сфере кибербезопасности должно носить профессиональный и неполитизированный характер.

"В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам", - сообщили в Кремле.

"Вместе с тем, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права", - отмечается в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин и Байден в ходе разговора дали позитивную оценку координации усилий России и США по сирийской проблематике.