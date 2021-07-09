Активист Самсонян выиграл суд у дочери Пашиняна

Армянские СМИ пишут, что представители интересов дочери Никола Пашиняна - Шушан Пашинян - подали в суд на председателя ОО «Гражданское сознание» Нарека Самсоняна за его известную публикацию на странице в Facebook.

Самсонян написал, что для дочери премьера покупают черную икру по 3 тысячи долларов за килограмм. Шушан Пашинян потребовала от Самсоняна опровергнуть информацию, порочащую честь и достоинство, а также выплатить компенсацию в 2 миллиона драмов (4 тысячи долларов).

Суд в ходе рассмотрения дела установил, что иск подлежит отклонению, так как запись Самсоняна напрямую не адресован Шушан Пашинян, и не она была объектом критики. «Суд констатирует, что истцу не удалось обосновать, что обсуждаемым объектом критики является именно истец, и что фактические данные, отраженные в записи, порочат или ущемляют честь и достоинство истца», – говорится в решении.