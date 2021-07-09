Европейская страна закрывает границы для непривитых

Въезд на Мальту для людей, не сделавших прививку от коронавируса, с 14 июля будет закрыт. Об этом сообщил вице-премьер и министр здравоохранения республики Крис Ферне, передает в пятницу ТАСС.

Мальта станет первой европейской страной, решившей принять такие меры для борьбы с пандемией. Власти будут принимать местные сертификаты о вакцинации, сертификаты Евросоюза и британские COVID-паспорта. Детей пустят в страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста и в сопровождении привитых взрослых.

В случае, если жители Мальты без сертификата о вакцинации решат посетить одну из стран, находящихся в красном списке, им будет необходимо получить разрешение на выезд от местных властей. По возвращении они будут обязаны пройти карантин.

В мае сообщалось, что на Мальте 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, таким образом Мальта стала первой европейской страной, достигшей коллективного иммунитета. Вместе с тем за последнюю неделю в республике выявлено 218 новых случаев заражения против 30 случаев неделей ранее.