В центре отдыха депутата обнаружили труп

Как сообщают местные СМИ, родственники погибшего заявили, тело Суджаева обнаружили гости указанного центра отдыха. По их словам, якобы Суджаев упал со стула с высоты 5 метров.

Вечером 9 июля в центре отдыха Relax, что в Лерикском районе, было обнаружено тело 40-летнего Анара Гусейн оглу Суджаева, работавшего там официантом.

Родственники же не согласны с этим, они считают, что смерть мужчины наступила не в результате несчастного случая. “Мы осмотрели тело, оно было окоченевшим, было видно, что он умер не сразу. Мы предполагаем, что он был убит в другом месте”, - утверждают родственники погибшего.

О произошедшем было сообщено в службу 102 МВД.

Анар Суджаев проживал в селе Юхары Тангиван Ленкоранского района. По словам родственников, тело мужчины отправлено в Ленкорань для экспертизы.

Начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов заявил местным СМИ, что тело Суджаева было найдено на берегу реки. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. В связи с инцидентом общественности будет предоставлена дополнительная информация.

СМИ сообщают, что центр отдыха Relax принадлежит депутату Игбалу Мамедову.