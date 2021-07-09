Араз Агаларов рад, что завершил убыточный проект

9 июля 2021, 23:48

Накануне состоялась церемония запуска движения по всем участкам Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД, проходит по территории Московской области и Москвы), один из участков которой, ЦКАД-1, строила Crocus Group Араза Агаларова. В беседе с Forbes российский миллиардер азербайджанского происхождения рассказал, почему госконтракт оказался убыточным, с какими сложностями Crocus Group столкнулась при работе над ЦКАД-1 и почему государство пыталось подать на компанию в суд. Forbes пишет, что проект нового «кольца» вокруг российской столицы был задуман еще в начале 2000-х, а строительство его началось в 2014 году. Общая протяженность трассы составляет 336,5 км, бюджет превысил 340 млрд рублей. Crocus Group достался участок ЦКАД №1, он берет свое начало у трассы М-4 «Дон», проходит по округу Домодедово, Подольску, Новой Москве, Наро-Фоминскому району Московской области и заканчивается на пересечении трассы А-107 в районе деревни Лисинцево. В беседе с Forbes Араз Агаларов рассказал о проекте.

На вопрос, с какими сложностями Crocus Group столкнулась при работе над проектом, Агаларов отвечает, что проблема «строительной отрасли заключается в том, что сметы составляются и проходят экспертизу сегодня, а стройка идет три-четыре-пять лет. Естественно, за это время стоимость всех стройматериалов и рабочей силы многократно возрастает. И вместо заработка, надежды, что ты что-то можешь заработать, как правило, получаются потери. В нашем случае ситуация была отягощена еще и тем, что на нашем участке расположено 24 газопровода, из которых девять — магистральных... Мы не могли работать, потому что газопроводы были не переложены. И к тому же нам надо было построить 50 мостов разной сложности на 50 км... Нам пришлось за шесть месяцев через реки и болота построить 25 км дорог и 23 моста, у которых нормативные сроки строительства по 15-18 месяцев. Мы их построили за четыре месяца». На вопрос, сколько он заработал на этом проекте, Агаларов отвечает, что «изначально цена контракта была 48 млрд рублей, из которых 6,8 млрд рублей я должен был либо вложить своих, либо привлечь кредиты. Когда в 2019 году мы поняли, что денег не хватало, правительство нам добавило 10%, которые записаны во всех контрактах в качестве 10%-го удорожания. То есть контракт превратился в 52 млрд рублей... Главгосэкспертиза показала 67 млрд рублей, из которых 10 млрд рублей — затраты заказчика: выкуп земель, автозаправок и других строений и сооружений, которые попали в зону строительства дороги. То есть наши работы составили 57 млрд рублей, из которых у нас законтрактовано 52 млрд рублей. И нам еще добавят 2,6 млрд рублей... Мы потратили 55 млрд рублей... Кто знал, что цены на песок, бетон, арматуру поднимутся в три-четыре раза. В 2015 году этого никто предвидеть не мог».