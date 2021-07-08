Байден заявил, что Россия ответит за кибератаки

РИА Новости пишет, что журналисты напомнили главе Белого дома, что несколько недель назад он пригрозил Москве последствиями за хакерские атаки на инфраструктуру США, несмотря на то, что Вашингтон не располагает никакими доказательствами причастности России. Байдена спросили, в силе ли это обещание. На что он ответил утвердительно.

В пятницу Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого лидеры продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью и подчеркнули необходимость конструктивного сотрудничества в этой области. Как заявил Байден, киберудары наносят злоумышленники, "базирующиеся в России". Американский президент считает, что Москве необходимо принять меры, чтобы пресечь деятельность хакеров.

"Я сказал, что США ожидают, что, когда операции по кибервымогательству идут с его территории, они не должны быть спонсированы государством", — отметил Байден. По его словам, Штаты "предпримут любые необходимые действия для защиты своего народа и жизненно важной инфраструктуры".