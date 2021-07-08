Израильские ученые: «Людям можно будет выращивать утерянные части тела»

Исследователи из «Техниона» занимаются одной из самых острых медицинских проблем: потерей тканей. Профессор Шуламит Левенберг и ее команда из отдела биомедицинской инженерии впервые провели исследования, которые могут облегчить людям культивирование тканей, сообщает Detaly.co.il.

Левенберг сказала, что в настоящее время она работает над аутотрансплантацией, то есть процедурой перемещения ткани из одной части тела в другую. Однако новые новаторские исследования «Техниона» могут значительно облегчить этот процесс.

Вместо того, чтобы перемещать ткани, их можно выращивать в лаборатории. По словам Алана Азиза, генерального директора Technion UK, сейчас это звучит как научная фантастика, но вскоре может стать реальностью благодаря новаторским исследованиям в «Технионе».