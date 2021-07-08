Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча отказался от зарплаты на три месяца, чтобы эти средства пошли на борьбу с коронавирусной инфекцией. Как сообщил телеканал Thai PBS, чиновник об этом завил во время заседания центра по борьбе с распространением коронавируса в королевстве, посвященного введению новых ограничительных мер в стране.

Общая сумма ежемесячного дохода премьера составляет 125 590 батов ($3,8 тыс.) и состоит из зарплаты в размере 75 590 батов ($2,3 тыс.), а также надбавки за должность - 50 тыс. батов ($1,5 тыс.). Таким образом, за три месяца Прают Чан-Оча сэкономит бюджету страны 376 770 батов ($11,5 тыс.).

Примеру Праюта Чан-Очи также последовал ряд членов кабинета министров, в том числе вице-премьер Правит Вонгсуван и глава министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также министр социального развития и общественной безопасности.