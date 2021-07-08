«В ближайшие дни и недели»: США готовят ответ кибервымогателям

Администрация США «в ближайшие дни и недели» даст ответ на действия кибервымогателей, сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

«Мы не будем сообщать заранее, каковы в точности будут действия США, некоторые из них будут ясными и видимыми, а другие могут такими и не быть. Мы ожидаем, что они произойдут в предстоящие дни и недели», - сказал представитель Белого дома, его слова приводит РИА Новости.

Представитель администрации также отказался ответить на вопрос, распоряжался ли президент Джо Байден о действиях против предполагаемых российских киберпреступников.

Ранее США заявили, что за рядом крупных кибервымогательств последнего времени могут стоять российские хакеры, хотя и не российские власти, и призвали Россию предпринять против них действия.