Финляндия открывает границы для жителей Азербайджана

Госсовет Финляндии частично снимает ограничения на пересечение границы. С понедельника, 12 июля, свободно попасть в страну cмогут жители Азербайджана, Молдовы, Литвы, Словении и Швейцарии. Для других стран власти Суоми продлили ограничения на въезд, передает РБК.

До 25 июля включительно в Финляндию не смогут без веских оснований приехать жители шенгенских стран с высоким уровнем заражения COVID-19, передает Yle.fi. В их числе — Эстония, Латвия, Швеция, Норвегия, Франция, Португалия и ряд других. Однако допускается прибытие из этих стран в Финляндию в составе морского круиза.